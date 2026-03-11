مبادرات ومشاريع نوعية لـ «الأوقاف وأموال القُصَّر» بأبوظبي خلال 2026

أكد فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، أن الهيئة وضعت العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال العام الجاري 2026، مستندة إلى ما حققته في العام 2025 الذي شكل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة نحو تطوير منظومة وقفية عصرية ومستدامة في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي قدماً هذا العام في ترسيخ الوقف كأداة تنموية استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت وصولاً لوضع بصمة إيجابية جلية ترتقي بحياة أجيال اليوم والمستقبل.

وأوضح القاسم لـ«البيان» أن عام 2025 شهد إطلاق وتنفيذ حملات وقفية كبرى عززت المشاركة المجتمعية في العمل الخيري المستدام، كان أبرزها نجاح حملة وقف الحياة خلال عام المجتمع، التي جمعت ما يقارب مليار درهم بمساهمات جاءت عبر ما يقارب 200 ألف مساهم خلال أربعة أسابيع فقط، وهو ما يعكس الثقة المجتمعية الكبيرة بنموذج الوقف الذي تتبناه الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة عملت خلال العام ذاته على تطوير منظومة حوكمة متكاملة لإدارة الأصول الوقفية وأموال القُصَّر، بإشراف مجلس أمناء ولجان متخصصة تشمل لجنة الاستثمار ولجنة الصرف، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والاستدامة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة لتعظيم الأثر الاجتماعي والاستثماري للأوقاف.

دور محوري

وأشار المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي إلى أن هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، التي تأسست في مايو 2023، تضطلع بدور محوري في تطوير قطاع الأوقاف في الإمارة وتعظيم أثره الاجتماعي والمالي، من خلال إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات العالمية، والإشراف على الوصاية المالية لأموال القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم.

وأكد أن رؤية الهيئة تنطلق من إعادة إحياء الوقف بصيغة مبتكرة ومعاصرة، قائمة على الحوكمة والشفافية والكفاءة الاستثمارية، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويدعم أولويات الإمارة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

رؤية

وعلى صعيد حملة وقف أم الإمارات للأيتام، أوضح فهد عبد القادر القاسم، أنها تجسد رؤية استراتيجية تنظر إلى الوقف كركيزة تنموية طويلة الأمد، وتهدف إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، يضمن دعماً متواصلاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومتطلبات جودة الحياة، من خلال تحويل التبرعات الآنية إلى أصول وقفية مستثمرة تُدر عوائد سنوية تخصص لبرامج الرعاية.

وأكد أن الحملة تستهدف الأفراد والمؤسسات والقطاعين العام والخاص ورواد العمل الخيري، باعتبار أن رعاية اليتيم مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيراً إلى أن الأثر المتوقع يتمثل في ترسيخ نموذج وقفي مستدام يحفظ رأس المال ويستثمره لضمان استمرارية العطاء، وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر تحويل المجتمع إلى أسرة ممتدة للأيتام، ونقل العمل الخيري إلى إطار تنموي مؤسسي قابل للقياس والتوسع.

مبادرات

وحول المبادرات المقبلة، كشف فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي أن الهيئة تواصل العمل على إطلاق مبادرات وقفية نوعية تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات دعم الأسرة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

كما أشار إلى التوسع في تطوير نماذج وقفية قابلة للتطبيق على شرائح اجتماعية أخرى مستقبلاً، بما يعزز ثقافة الوقف أداة تنموية مستدامة قادرة على مواكبة احتياجات المجتمع المتجددة.

خدمات

وتقدم الهيئة 6 خدمات رئيسية هي الإشراف على الاستثمار، تستهدف من خلاله إنشاء آليات منظمة وفعالة للاستثمارات وتعديل هيكل المحافظ الاستثمارية لتتماشى مع ظروف السوق ومصالح القُصَّر الفضلى، «التمثيل القانوني»، حيث تقدم خدمات التمثيل القانوني للقُصَّر عند الضرورة وفي حالات مثل قضايا الميراث أو النزاعات القانونية.