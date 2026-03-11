إعلان الفائزين بجائزة أجمل حديقة منزلية في رأس الخيمة

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، نتائج مسابقة «أجمل حديقة منزلية» التي أطلقتها الجمعية ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة التشجير والاستدامة في الأحياء السكنية بإمارة رأس الخيمة.

وجاء الإعلان عن الفائزين بعد عملية تقييم شاملة للمشاركات، استندت إلى مجموعة من المعايير الفنية والبيئية، من أبرزها جماليات التصميم وتنسيق الحديقة، ومستوى العناية والصيانة، وتنوع النباتات المزروعة، إضافة إلى الابتكار في توزيع المساحات الخضراء واستخدام تقنيات الري الحديثة، بما يعكس حرص المشاركين على تطبيق الممارسات البيئية المستدامة داخل محيط منازلهم.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مسعد علي العودي بالمركز الأول، في حين حلت الدكتورة عائشة العوضي في المركز الثاني، وجاءت خديجة عبدالله الشامسي في المركز الثالث، تقديراً لتميّز حدائقهم المنزلية من حيث الإبداع في التصميم والتنوّع النباتي والاهتمام بالمساحات الخضراء.