700 متطوع يوزعون 1000 وجبة يومياً في أبوظبي

يشارك 700 متطوع في فريق «أبشر يا وطن التطوعي» في توصيل 1000 وجبة كسر الصيام يومياً على عدد من التقاطعات، وتوزيعها على السائقين والمارة قبيل أذان المغرب في أبوظبي.

وقالت سمية الكثيري، مؤسس ورئيس فريق «أبشر يا وطن التطوعي»: «يجتهد أعضاء وعضوات الفريق لرسم أرقى الصور للعمل الإنساني، إذ نجدهم بمختلف الأعمار والفئات يوزعون باهتمام وسعادة وجبات (كسر الصيام) على السائقين والمشاة، الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس وقيم التكافل الاجتماعي ويعلمهم أهمية الشهر الفضيل والثواب العظيم لعمل الخير».

وأضافت: «إن ما يميز حملة (أطعم تؤجر) تأكيد طاقم عملها على ضرورة تعزيز قيم اجتماعية عدة رسخها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كالتعاون والتآزر الإنساني والتراحم».

وأكدت أن الحملة تهدف أيضاً إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق وفئات المجتمع، وتأصيل أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتأمين سلامة مستخدمي الطريق والمساهمة في تخفيض الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى تفعيل جهود العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع، وتقوية التلاحم بين أفراد المجتمع.