«أوقاف دبي»: بدء تشغيل أول متجر وقفي في الخوانيج

عيسى الغرير: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتعظيم أثر الوقف وتعزيز استدامة موارده

علي المطوع: خطوة متقدمة عبر مشاريع اقتصادية واستثمارية حديثة لتحقيق عوائد مالية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن بدء تشغيل أول متجر تجاري وقفي في الإمارة بمنطقة الخوانيج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الأصول الوقفية عبر مشاريع تنموية مستدامة تسهم في دعم المجتمع وتعزيز الموارد المخصصة لصيانة المساجد وتمويل المبادرات المجتمعية في الإمارة.

وافتتح عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، يرافقه علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، متجر لولو إكسبرس في مول الخوانيج الوقفي الذي تنفذه المؤسسة في منطقة الخوانيج بدبي، وذلك بحضور عدد من كوادر المؤسسة وكبار الشخصيات.

تعزيز دور الوقف

وأكد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن افتتاح متجر اللولو ضمن مول الخوانيج الوقفي يعكس توجهات المؤسسة نحو تطوير مشاريع وقفية نوعية تسهم في تحقيق عوائد مستدامة للوقف، وتعزز دوره في دعم المبادرات المجتمعية والخدمات العامة في الإمارة.

وأوضح الغرير أن المؤسسة تحرص على توسيع نطاق المشاريع الوقفية التنموية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم أثر الوقف وتعزيز استدامة موارده بما يعود بالنفع على المجتمع.

مشاريع اقتصادية

من جانبه، قال علي محمد المطوع: إن المؤسسة تواصل تطوير مشاريع وقفية حديثة تعزز الاستدامة المالية للوقف وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المجتمع ويسهم في تعزيز القيمة التنموية للأصول الوقفية.

وأشار إلى أن افتتاح المشروع يمثل خطوة متقدمة في تطوير مفهوم الوقف في الدولة، مشيراً إلى أن الوقف لم يعد يقتصر على الأشكال التقليدية مثل المباني السكنية، بل أصبح يشمل مشاريع اقتصادية واستثمارية حديثة، مثل المراكز التجارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة تدعم مختلف أوجه العمل الخيري وخدمة المجتمع.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار دعم مصارف الشؤون الإسلامية، حيث سيتم تخصيص كامل عائداته لصيانة وتشغيل مساجد دبي وسيتم افتتاح المركز بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المركز الوقفي تم بناؤه على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 150 ألف قدم مربعة، ويضم أكثر من 35 محلاً تجارياً إلى جانب سوق استهلاكي كبير يوفر مختلف الاحتياجات اليومية للزوار وسكان المنطقة، ومركزاً طبياً متخصصاً، وعدداً من المطاعم والمقاهي المتنوعة والشركات الخدمية والبنوك.

وأضاف أن إمارة دبي تضم اليوم ما يقارب 2000 مسجد موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وهي تحتاج إلى أعمال صيانة دورية ومصاريف تشغيلية مستمرة، تشمل الصيانة العامة، وتحديث أنظمة الصوت، وصيانة المرافق والخدمات المختلفة داخل المساجد، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تشكل عبئاً مالياً كبيراً، ولذلك خصصت حكومة دبي أراضي لمؤسسة الأوقاف لإقامة مشاريع استثمارية وقفية يتم تطويرها وبناؤها بدعم من أهل الخير والمحسنين، بحيث يتم استثمارها تجارياً وتخصيص عوائدها لخدمة بيوت الله وتعزيز استدامة مواردها المالية.

وأشار المطوع إلى أن معظم المحلات داخل أول مركز تجاري وقفي تم تأجيرها بالفعل، حيث بلغت نسبة الإشغال نحو 99 %، لافتاً إلى أن أوقاف دبي عملت على دراسة احتياجات المجتمع المحلي بشكل أدق، واختيار الأنشطة التجارية التي تضيف قيمة حقيقية لسكان المنطقة.

وذكر أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة الخوانيج، حيث يحيط به ما يقارب 4000 منزل، ما يجعله مركزاً خدمياً مهماً لسكان المنطقة، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في دعم مصارف الشؤون الإسلامية من خلال تخصيص ريع المشروع لصيانة وتشغيل مساجد دبي، ويتمثل الهدف الثاني في خدمة سكان المنطقة وتوفير مرافق تجارية وخدمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط المجتمعي.

وأشار المطوع إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المركز التجاري بالكامل أمام الجمهور خلال الشهر المقبل بعد استكمال جميع الموافقات والإجراءات التنظيمية مع الجهات المختصة، ليصبح بذلك أحد المشاريع الوقفية الرائدة في دبي ونموذجاً مبتكراً للاستثمار الوقفي المستدام.

شراكة استراتيجية

وبدوره، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يمثل هذا المشروع شراكة استراتيجية بين أوقاف دبي ومجموعة لولو، حيث ستقوم أوقاف دبي بتطوير أكثر من 16 مشروعاً إضافياً في دبي، وسنتولى تشغيلها بالشراكة معهم.

وأضاف أن لولو تواصل دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال ضمان تدفق مستمر للمنتجات من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك عبر رحلات الشحن الخاصة.