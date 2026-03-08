بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية.. تعبق بأصالة الموروث الشعبي

تختتم اليوم في قلعة الجاهلي بمنطقة العين، النسخة الثانية من بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية، وتضمنت منافسات فردية وجماعية، كما تم التركيز على 3 ألعاب شعبية رئيسة هي: العنبر والميت والمطارح، إلى جانب الألعاب الذهنية الأخرى التي يتم تقديمها للجمهور. واجتهد طاقم العمل المشرف على البطولات إلى التعريف بالألعاب الشعبية وتوفير أجواء تنافسية خلال الشهر الفضيل في قلعة الجاهلي. حيث تم تجهيز الموقع في قلعة الجاهلي من حيث الملعب والمدرجات وإعداد معرض يتناول سرد التفاصيل المتعلقة بكل لعبة.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، دائماً، لتوفير برامج جاذبة ومناسبة خلال شهر رمضان لتقدمها للجمهور إلى جانب التجارب المتنوعة. وتحرص على الجمع ما بين المعرفة والثقافة والتطبيق العملي للألعاب الشعبية وسط أجواء حماسية تتنافس من خلالها الفرق للوصول إلى النتائج النهائية وفي الوقت نفسه تتيح للجمهور المشاركة فيها.

وتسهم الألعاب الشعبية في بناء ذاكرة المجتمع، وهي جانب مهم من تراث الدولة، وعادات المجتمع التي تتوارث جيلاً بعد جيل، إذ اعتادت الأجيال على ممارستها أثناء التجمعات مع أصدقاء الفريج، وتعتمد الألعاب الشعبية على الأفكار البسيطة من البيئة والمتوارثة من المدن والقرى والجبال والبادية.

وتعد الألعاب الشعبية جزءاً من الرياضة المتوارثة والمتعارف عليها التي أوجدها الأجداد قديماً لتحقيق أهداف عدة، منها التسلية والتنافس. وأصبحت اليوم في بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية ضمن إطار محدد وأسلوب تحكيمي، كما تشكل الألعاب الشعبية في الإمارات، أحد أهم عناصر التراث الشعبي، وجزءاً مهماً من الذاكرة والوجدان، فهي نتاج للتكوين الثقافي والحضاري، وانعكاس للبيئة الطبيعية والجو الاجتماعي السائد في حقبة من الحقب.