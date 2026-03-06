«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق حزمة مبادرات رمضانية

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حزمة متكاملة من المبادرات والفعاليات الرمضانية المتنوعة، ضمن مبادرة «جودة الحياة 360»، والتي استهدفت دعم الكوادر الوظيفية، وتعزيز الاستقرار الأسري، ونشر ثقافة التطوع، إلى جانب تقديم أنشطة معرفية وتفاعلية تعكس رسالة المؤسسة وأهدافها المجتمعية.

وضمن هذه المبادرات، قامت المؤسسة بتجهيز وتوزيع 100 صندوق من «المير الرمضاني» التي تضم المواد الغذائية الأساسية، على 75 عاملاً من فئة العمالة العاملة في المؤسسة، إضافة إلى تخصيص عدد منها لدعم الأسر المتعففة، في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية التي يجسدها الشهر الفضيل.

وأتاحت المؤسسة لموظفيها فرصة تخصيص ساعة تطوع يومية خلال شهر رمضان المبارك، يقضونها برفقة أبنائهم ضمن الحملات التطوعية الرمضانية التي تنظمها جمعية الفجيرة الخيرية، والمتمثلة في تجهيز وتوزيع وجبات كسر الصيام، بما يتيح لكل موظف إكمال 30 ساعة تطوعية طوال الشهر الفضيل، ويعزز مشاركة الأبناء في الأنشطة المجتمعية الهادفة.

كما أطلقت المؤسسة خلال الشهر الكريم مسابقات «صخر» الرمضانية، وهي مسابقات تفاعلية يومية تتضمن أسئلة ثقافية ومعلوماتية حول إنجازات المؤسسة وأدوارها في قطاع الموارد الطبيعية، وتهدف إلى تعزيز المعرفة المؤسسية، وتحفيز التفاعل الإيجابي في أجواء رمضانية محفزة.

وضمن البرامج الثقافية والمعرفية، نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فعالية «مواردنا فن ومعرفة»، والتي تأتي ضمن مبادرة «جودة الحياة 360»، وتهدف إلى إبراز الموارد الطبيعية لإمارة الفجيرة بأسلوب إبداعي يدمج بين الفن والمعرفة، وبمشاركة الموظفات وأطفالهن، بما يعكس توجهات المؤسسة في دعم عام الأسرة وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المبادرات والفعاليات الرمضانية التي أطلقتها المؤسسة تجسد رؤيتها الشاملة لمفهوم جودة الحياة.

مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تقديم برامج متكاملة تجمع بين الدعم الإنساني، والعمل التطوعي، والأنشطة الثقافية والمعرفية، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

وقال إن هذه المبادرات تعكس اهتمام المؤسسة بكوادرها من مختلف الفئات، وتعزز روح الانتماء المؤسسي، إلى جانب دورها في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وغرس القيم الإنسانية والوطنية لدى الأبناء، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجهات الدولة في التنمية المجتمعية المستدامة.

وأضاف أن مبادرة «جودة الحياة 360» تواصل تقديم برامج نوعية تغطي الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية والمعرفية، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع مستوى الإنتاجية في بيئة العمل.