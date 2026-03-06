بلدية الحمرية تكرم عاملاً من «بيئة» لأمانته

كرمت بلدية الحمرية أحد عمال النظافة من شركة «بيئة»، تقديراً لأمانته وإخلاصه في أداء واجبه المهني، وترسيخاً لثقافة السلوك الإيجابي والمسؤولية المجتمعية، وذلك في أجواء روحانية تتناغم مع معاني شهر رمضان المبارك. وجاء هذا التكريم عقب موقف مشرف سجله العامل أثناء تأديته لعمله الميداني.

حيث عثر على هاتف نقال في أحد المواقع العامة، فسارع دون تردد إلى تسليمه للجهات المختصة، في تصرف يعكس وعياً عالياً بقيمة الأمانة ونبلاً في السلوك، ويؤكد أن القيم الحقيقية تنبع من الضمير الإنساني قبل أي موقع وظيفي. وكرم مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية العامل إلى جانب عدد من العمال الآخرين، مثمناً هذا الموقف الذي يجسد الصورة الحضارية للعاملين في قطاع النظافة والخدمات العامة، ودورهم المحوري في خدمة المجتمع.