جائزة بلدية الفجيرة للتميز تكرم 89 موظفاً في دورتها السادسة

قال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، إن جوائز التميز جزء من استراتيجية البلدية في تحقيق التميز الإداري عبر دعم المواهب والقدرات البشرية، وتشجيع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل.

وذكر أن «جائزة بلدية الفجيرة للتميز» كرمت في دورتها السادسة 89 موظفاً من مختلف فئات العمل، حيث شهدت الجائزة في هذا الموسم زيادة في المشاركات بإقبال عدد كبير من الموظفين على التسجيل من خلال البرنامج الإلكتروني بتقديم الملفات التي رشحت لجوائز التميز بالبلدية، مشيراً إلى عدد الفائزين في الفئات الوظيفية بلغ 23 فائزاً في الفئات الوظيفية، يليها 12 فائزاً في الفئات الإدارية، و 8 فائزين في فئة الجندي المجهول، كانوا من الموظفين المتفانين في عملهم ومتميزين في أدائهم، فيما فازت 5 فئات خاصة بجائزة تميز تقديراً لجهودهم البارزة في دفع منظومة العمل إلى الأمام.

وأشار الأفخم أن هذه الدورة كرمت «شخصية ذات بصمة» ومنحت الجائزة إلى عبدالله الحنطوبي، نائب المدير العام، لما قدمه من أثر إيجابي وملموس في بيئة العمل. وفي حدث مميز يعكس تقدير بلدية الفجيرة للجهود المبذولة من الفئة العمالية، حرصت البلدية أن تكون الفئة العمالية «الداخلية والخارجية» حاضرة ضمن الفئات الوظيفية ليتم تكريم 40 عاملاً، تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها هؤلاء العمال في خدمة المجتمع.

وذكر المهندس محمد الأفخم أن الجائزة كرمت الفئات الإدارية منها الإدارة المتميزة، حيث حصلت إدارة الصحة العامة على المركز الأول يليها في المركز الثاني إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط، والمركز الثالث إدارة الأراضي والأملاك، أما أفضل الأقسام تصدر قسم الحوكمة القائمة ثم قسم النظافة العامة وإدارة النفايات، ثم قسم مختبرات البحوث والمواد الإنشائية، وتم تكريم فرق العمل المتميزة أولها فريق الحملة الوطنية لمكافحة الآفات والحشرات، ثانياً وحدة الامتثال «منظومة مواجهة غسل الأموال» وثالثاً فريق تطوير التطبيقات، وتم تكريم المشاريع المتميزة الأول نظام رخصتي، وثانياً الموقع الإلكتروني للبلدية، وثالثاً مشروع الإدارة الكاملة للتخلص من مخلفات زيوت الطعام.