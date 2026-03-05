«الفجيرة العلمي» ينفذ 17 مشروعاً وابتكاراً و100 برنامج

نفذ نادي الفجيرة العلمي 17 مشروعاً وابتكاراً علمياً، ونظم أكثر من 100 برنامج علمي ومبادرة، تنوعت بين محاضرات علمية، وورش تدريبية متخصصة، ومخيمات علمية، وبطولات تنافسية، ومشاركات دولية، وحصد 37 ميدالية و12 درعاً في مسابقات ومعارض محلية ودولية.

وأكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، أن هذه النتائج جاءت ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحرص على الاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها علمياً وتقنياً، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والاستدامة.

وقال: شهد النادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة شاملة على مستوى البنية التحتية، والبرامج العلمية، والشراكات، ما انعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات العلمية، وزيادة عدد الابتكارات، وحجم المشاركات الخارجية، ومستوى الجوائز التي حققها منتسبو النادي.

وأوضح أن النادي أنجز مشروعاً متكاملاً لتحديث مبناه وبنيته التحتية التقنية، شمل إنشاء ورش علمية متخصصة، وتطوير المختبرات، وإضافة مرافق تدريبية حديثة، إلى جانب تطوير المسرح الرئيس، ليستوعب أكثر من 100 مشارك في الفعاليات والمؤتمرات العلمية، ما أسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

وأضاف: أسهم هذا التطوير في رفع جودة البرامج التدريبية، وزيادة الإقبال على عضوية النادي، ليصبح بيئة علمية حاضنة للمواهب والطاقات الشابة في الإمارة، مؤكداً أن النادي يحرص على دعم المبتكرين والمخترعين من أبناء الفجيرة، عبر توفير بيئة علمية متكاملة، تُمكنهم من تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، وإشراكهم في البطولات والمسابقات المحلية والدولية.

وأشار الدكتور سيف إلى إطلاق رابطة مهندسي الفجيرة، التي تهدف إلى تفعيل الدور الهندسي والعلمي لأبناء الإمارة، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية.

ابتكارات نوعية

وبيّن المعيلي أن النادي نفذ 17 مشروعاً وابتكاراً علمياً في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، والتقنيات الحديثة، من أبرزها مشروع «الدرع الجوي الإماراتي لاكتشاف تلوث الهواء»، الذي طورته طالبات جامعيات، باستخدام تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات.

جوائز وإنجازات

وأوضح مدير النادي أن هذه الجهود تُوجت بحصيلة لافتة من الجوائز، أبرزها الفوز بدرع ماسي لأفضل ابتكار في معرض وملتقى يوم المخترع الإندونيسي في بالي، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في البطولة العربية للروبوت في قطر 2023، والمركز الثالث في البطولة العربية للروبوت في الأردن، فضلاً عن الحصول على درع التميز في معرض سراييفو العلمي 2024.

وأشار المعيلي إلى أن النادي أبرم عدداً من الاتفاقيات مع جهات محلية ودولية، بما يعزز التكامل المؤسسي في دعم البرامج العلمية والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى شراكات دولية، بهدف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتنمية المواهب. وختم المعيلي بقوله: نواصل العمل على بناء جيل متمكن علمياً وتقنياً، قادر على الابتكار والمنافسة إقليمياً ودولياً.