توزيع 500 وجبة «كسر الصيام» يومياً في العين

يوزع 150 متطوعاً، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن التطوعي»، 500 وجبة كسر الصيام، عبر عدد من التقاطعات يومياً في العين، ضمن حملة «أطعم تؤجر».

وأكدت ليلى الحوسني المنسق الإعلامي والميداني للحملة، أن هذا العمل الإنساني يأتي في إطار حملة «أطعم تؤجر»، في موسمها السابع، إضافة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تجسد أسمى المعاني التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، لا سيما بذل الخير والعطاء، وتزامناً مع رؤى وأهداف عام الأسرة.

وأوضحت مدى حرص أعضاء وعضوات الفريق على تكريس ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير والبذل والعطاء في شهر الخير.

حيث يجسد المتطوعون صورة رائعة للعمل الإنساني الراقي، إذ نجدهم بمختلف الأعمار والفئات، من كبار وصغار وأصحاب الهمم، يقومون بعمليات توزيع الوجبات بسعادة بالغة على السائقين، الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس، وقيم التكافل الاجتماعي، ويعلمهم أهمية الشهر الفضيل، والثواب العظيم لعمل الخير».

ولفتت إلى إن حملة «أطعم تؤجر»، تؤكد في حد ذاتها على ضرورة تعزيز العديد من القيم الاجتماعية التي رسخها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كالتعاون والتآزر الإنساني والتراحم.

حيث تهدف هذه الحملة أيضاً إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق وفئات المجتمع، وتأصيل أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتأمين سلامة مستخدمي الطريق، والمساهمة في تخفيض الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى تفعيل جهود العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع، وتقوية التلاحم بين أفراد المجتمع.

وأكد عدد من المتطوعين المشاركين في مبادرة «أطعم تؤجر»، أهمية المسؤولية المجتمعية، والمشاركة في المبادرات والحملات الإنسانية التي تجسد قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والتأكيد أيضاً على أهمية العطاء، وفي إطار تعزيز أواصر العلاقات الإنسانية تجاه الآخرين.