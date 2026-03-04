3000 أسرة مستفيدة من برامج مؤسسة سعود التعليمية الخيرية

واصلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية تنفيذ برامجها الإنسانية الموسمية، حيث استفادت أكثر من 3000 أسرة من مبادرات الدعم الرمضاني التي أطلقتها المؤسسة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري للفئات المستحقة في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المبادرات الرمضانية تأتي ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى توسيع مظلة العمل الخيري وتعزيز أثره الاجتماعي.

مشيرة إلى أنه خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل جرى توزيع سلال غذائية عينية على أكثر من 600 أسرة مستحقة، ضمن برامج موسمية تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز روح التضامن المجتمعي.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة في ترسيخ قيم التراحم والتكافل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، بما يسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى بيوتهم خلال الشهر الكريم، ويرتقي بجودة الحياة للفئات المستهدفة.

وأضافت حارب: وزعت المؤسسة أيضاً 2400 بطاقة لشراء السلع الغذائية على الأسر المتعففة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الرمضاني حتى الآن إلى أكثر من 3000 أسرة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة سنوياً.

وأشارت إلى أن برنامج المير الرمضاني يُعد أحد أبرز المشاريع السنوية للمؤسسة، حيث يُنفذ وفق آليات منظمة تعتمد على دراسة الحالات الاجتماعية. وتأتي هذه المبادرات ضمن منظومة العمل الإنساني المتكاملة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها الهادفة إلى دعم التنمية المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء.