23.4 معدل درجة الحرارة المتوقع خلال مارس

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة لشهر مارس الجاري ستكون حول المعدل، وقد ترتفع قليلاً، وسيكون المعدل المتوقع خلال هذا الشهر 23.4 درجة مئوية.

وبين أن التوقعات لهذا الشهر تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 10.3 ملم، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية العظمى في الهواء ستقل بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي خاصة في النصف الثاني من الشهر، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة 78 %، مع وجود فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر مارس، والتي نشرها المركز الوطني عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «X»، فإن أعلى كمية أمطار سجلت في مارس كانت في عام 2016، وتحديداً في منطقة «الشويب» بواقع 300 ملم.

وبحسب الإحصائيات، فقد شهد شهر مارس من العام 2018 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «سيح السلم وسويحان» التي سجلت 43.1 درجة مئوية، بينما تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر مارس عام 2019 بواقع 1 درجة مئوية فقط وذلك في منطقة «جبل جيس».

وأوضح المركز أن مارس عام 2010، يعد أكثر شهور مارس تسجيلاً لعدد مرات تكرار الضباب، بواقع 15 يوماً للضباب الكثيف، و4 أيام للضباب الخفيف.

وبين بأن شهر مارس من عام 2012 كان أكثر الأشهر التي شهدت تكراراً لحدوث الغبار في الدولة بواقع 9 مرات، وذلك في منطقة مطار رأس الخيمة.

وحول الرياح المتوقع أن تسود شهر مارس، قال المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تسود الدولة خلال الشهر الجاري، رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر، وتنشط الرياح الشمالية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

ونوه المركز الوطني للأرصاد بأن شهر مارس من العام 2016 شهد تسجيل أعلى هبة رياح بواقع 130كم/ساعة، وذلك في منطقة «مطار البطين».

ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للأرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سجل لشهر مارس كان في عام 2019 بواقع 9345 وات في الساعة/متر مربع في دبي، بينما كان شهر مارس من العام 2016 هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 321 وات في الساعة/متر مربع في منطقة «شوكة».