«رمضان في العين» يجمع العائلات بأجواء من التواصل والتلاحم

افتتحت بلدية مدينة العين، ساحة بلدية مدينة العين بحلتها الجديدة التي تحتفي بفعاليات رمضان.

وأشارت ميثة الكويتي، رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين، إلى أن «رمضان في العين» جاء هذا العام بطابع متجدد يحمل رؤية إبداعية مختلفة، انعكست بوضوح في تصاميم الموقع وتفاصيله البصرية، حيث استُلهمت عناصر التشكيل والديكور من انسيابية الكثبان الرملية ودفئها، ومن النوافذ القديمة بزخارفها التراثية الأصيلة.

وأضافت: «كما أن الهوية الجديدة للنسخة الثانية من فعاليات لرمضان في العين عكست تصوراً متكاملاً في الديكورات والمجسمات وتوزيع الأركان، بما يخلق تجربة تفاعلية مميزة تنقل الزائر إلى أجواء زمنية جميلة تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي وترابطه».

وأكدت أن الفعاليات تضمّنت مجلساً رمضانياً يجمع أفراد المجتمع في أجواء حوارية تعزز التواصل والتلاحم، إلى جانب مسرح تفاعلي يتضمن برامج متنوعة ومسابقات تفاعلية وجوائز للحضور، ما أسهم في خلق أجواء حيوية تجمع بين المتعة والمشاركة المجتمعية، وتمنح الزوار تجربة رمضانية متكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية.

واحتضن المسرح مسابقات ثقافية وتراثية متنوعة مستوحاة من الموروث الثقافي المحلي، صُممت بأسلوب تفاعلي يتيح للجمهور المشاركة المباشرة، إلى جانب فقرات ترفيهية تعزز المعرفة بالهوية الوطنية، ما أضفى على الفعاليات طابعاً يجمع بين المتعة وإحياء القيم. واشتملت الفعاليات على أركان لجهات الضيافة التي قدمت أصنافاً متنوعة من المأكولات والمشروبات الرمضانية، إضافة إلى منصات للحرف اليدوية ومتاجر متنوعة، فضلاً عن ورش عمل تفاعلية للأطفال والعائلات.