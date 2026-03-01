توزيع المير الرمضاني على 85 مستفيداً من مصابي السرطان وأسرهم

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان المرحلة الأولى من حملة توزيع المير الرمضاني 2026، التي استهدفت 85 مستفيداً من مصابي السرطان وأسرهم، وذلك في إطار جهود الجمعية لدعم المرضى وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال الشهر الفضيل، كما أعربت الجمعية عن تقديرها العميق للجهات الداعمة التي أسهمت في تجهيز السلال، في مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية المشرف التعاونية.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامها السنوي بمد يد العون لمرضى السرطان وأسرهم، وحرصاً على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي الأصيل.

تجدر الإشارة إلى استمرار الحملة على مراحل عدة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تغطية أكبر عدد من المستفيدين والوصول إليهم في مختلف المناطق. ووجهت الجمعية شكرها لجميع المتطوعين والجهات المانحة وشركاء الخير على دعمهم المتواصل.