شما بنت محمد بن خالد: المنتدى رؤية تستشرف مستقبل المرأة نحو آفاق جديدة

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تنظيم منتدى المرأة العالمي يأتي في إطار الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، حيث يشكّل هذا الحدث الاستثنائي منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: يناقش المنتدى الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق، وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها، مشيدة بدور المرأة على المستوى العالمي، وحرصها على أداء أدوار بارزة في مجالات عدة، وكان لها أثر واضح يمكن الوقوف عنده اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً، وحرصها على أن تصل إلى أعلى المناصب في بلدها، لتصل إلى أرفع المستويات القيادية، محققة أرفع وأرقى الإنجازات التي يحرص منتدى المرأة العالمي على تسليط الضوء عليها، وتحفيزها للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الطموحات، لا سيما وأن المنتدى انطلق برؤية تستشرف مستقبل مبهر للمرأة نحو آفاق جديدة.

ولفتت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إلى أن الإمارات سخرت للمرأة كل الظروف والفرص التي تتيح لها الإبداع والعمل بإتقان من أجل المشاركة في تنمية الدولة، ومن أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة، حتى تمكن المرأة من تحقيق قفزات وتحولات مهمة تمثلت بمشاركتها في جميع المجالات حتى تجاوزت معوقات تقدمها، وعززت إسهامها في شؤون الوطن.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: إن اهتمام القيادة الرشيدة نابع من الإيمان بأهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات وتجاوزها، والإسهام في بناء أوطانها؛ فالمرأة تحظى بمكانة كبيرة في دولة الإمارات.