خطة مرورية متكاملة لشرطة الشارقة برمضان

أكد المقدم الدكتور مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة الدوريات بشرطة الشارقة، أن القيادة العامة وضعت خطة أمنية ومرورية متكاملة تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الأمن والسلامة وتنظيم الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، خصوصاً خلال فترتي الإفطار وصلاة التراويح، بما يضمن انسيابية السير ويوفر بيئة آمنة لمستخدمي الطرق والمصلين.

وأوضح النقبي أن الخطة تشمل تكثيف انتشار الدوريات الأمنية والمرورية في محيط المساجد والتقاطعات الحيوية، وتنظيم حركة المركبات خلال أوقات صلاة التراويح، إلى جانب مراقبة السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة قبيل موعد الإفطار والوقوف العشوائي بالقرب من المساجد، بما يسهم في الحد من الازدحامات وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن الخطة تتضمن تنفيذ مبادرة «كسر الصيام» في عدد من التقاطعات الرئيسة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الرسمية وعدد من الجهات الداعمة، بما يضمن توزيع وجبات الإفطار للسائقين بطريقة آمنة ومنظمة دون التأثير في انسيابية الحركة المرورية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير أجواء آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والتحلي بالهدوء والتأني.