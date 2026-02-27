الاتحاد النسائي ينظم محاضرة لترسيخ القيم

نظم الاتحاد النسائي العام، مساء أول أمس الأربعاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، محاضرة دينية بعنوان «أفلا يتدبرون القرآن»، قدمتها كبير الوعاظ، وضحاء السبوسي، في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.

وتأتي هذه الفعاليات انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ القيم الإيمانية، وتعزيز الترابط المجتمعي في أجواء الشهر الفضيل.

وأكدت كبير الوعاظ، وضحاء السبوسي، من خلال المحاضرة التي ألقتها، أهمية إدراك لذة قراءة كتاب الله تعالى، وتدبر آياته، والتفكر في معانيها، والوقوف على دلالاتها، ولما يحققه له التدبر من العلم والمعرفة.

كما لفتت إلى حث الرسول، صلى الله عليه وسلم، على التفكر في سور القرآن، ودراسة آياته، وبيان فضيلة ذلك العمل، ونتائجه عند الله تعالى.

وقد أدرك الصحابة، رضي الله عنهم، فضيلة تدبر القرآن، وركزت وضحاء السبوسي على أهمية تدبر القرآن الكريم والعمل بتوجيهاته، فقراءة وتلاوة القرآن الكريم وحدها لا تكفي بدون فهم معانيه وتطبيقها في الحياة اليومية.

ومن جانب آخر، أشادت كبير الوعاظ، وضحاء السبوسي، بمراكز تحفيظ القرآن في الإمارات، والتي تعد وباقتدار جزءاً أصيلاً من مسيرة النهضة التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث حرصت الدولة منذ تأسيسها على رعاية هذه المراكز ودعم رسالتها السامية، وبما يحقق رؤية الدولة في ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

ويستمر الاتحاد النسائي العام في إثراء برنامجه الرمضاني، بتنظيم محاضرة دينية أخرى بعنوان «فأولئك هم المضعفون»، الأربعاء 4 مارس، وستقدمها كبير الوعاظ، وضحاء السبوسي، في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي.