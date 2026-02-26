حصة بوحميد: 43 % من أعراس 2025 ضمن «أعراس دبي»

2000 شاب وشابة خضعوا للبرامج التأهيلية

«أعراس دبي» جزء من منظومة اجتماعية متكاملة تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز جودة حياتهم

أكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة «أعراس دبي» باتت نموذجاً مجتمعياً راسخاً يعكس تطور الوعي لدى الشباب والفتيات وأسرهم بأهمية الزواج المستدام.

وقالت إن 43 % من إجمالي الأعراس التي أقيمت في دبي خلال عام 2025 كانت ضمن «أعراس دبي»، أي ما يقارب نصف عدد الأعراس المسجلة، وهو مؤشر واضح إلى الإقبال المتزايد والثقة المجتمعية بالمبادرة.

قيم أصيلة

وقالت بوحميد خلال لقاء لها على أثير إذاعة الأولى، إن هذه النسبة تعكس تحولاً إيجابياً في نظرة المجتمع إلى مفهوم الزواج، من حيث ترشيد التكاليف، وتعزيز الاستقرار الأسري، والالتزام بالقيم الاجتماعية الأصيلة، لافتة إلى أن المبادرة لم تعد تقتصر على توفير الدعم اللوجستي، بل تطورت لتشمل منظومة متكاملة تُعنى بتأهيل المقبلين على الزواج نفسياً واجتماعياً وفكرياً.

وأوضحت أن الهيئة خصصت 4 قاعات معتمدة لإقامة حفلات «أعراس دبي»، بما يضمن توفير بيئة لائقة ومنظمة للأسر، ويخفف الأعباء المالية عن الشباب.

وأكدت أن هذا التوجه يترجم رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة الإماراتية، ولا سيما في ظل إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، الذي يضع تماسك الأسرة واستقرارها في صدارة الأولويات الوطنية.

مرحلة الاستعداد

وشددت بوحميد على أن نجاح أي زواج لا يتوقف عند يوم العرس، بل يبدأ من مرحلة الاستعداد الواعي، مؤكدة أهمية تأهيل المقبلين على الزواج لفهم خصائص كل طرف، وطبيعة الأدوار والمسؤوليات المشتركة، وخاصة في ظل العيش ضمن أسر ممتدة، وهو ما يتطلب قدراً عالياً من النضج النفسي والقدرة على التكيّف والحوار.

وأشارت إلى أن برنامج «ابدأها صح»، الذي أطلقته الهيئة يخضع له جميع المشاركين في «أعراس دبي» بشكل إلزامي، بهدف إعدادهم للحياة الزوجية من مختلف الجوانب، النفسية والاجتماعية والتربوية، مشيرة إلى أن البرنامج صمم ليزود المشاركين بالمهارات اللازمة لإدارة الخلافات، وبناء التفاهم، وتعزيز الاستقرار العاطفي داخل الأسرة.

وأضافت، إن أكثر من 2000 شاب وشابة خضعوا لهذه الدورات، التي تركز على تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، والتواصل الإيجابي بين الزوجين، وفهم التحديات المحتملة في السنوات الأولى من الزواج، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استثماراً طويل الأمد في استقرار الأسر الجديدة، وانعكاساً مباشراً على تماسك المجتمع ككل.

منظومة متكاملة

وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع تنظر إلى «أعراس دبي» باعتبارها جزءاً من منظومة اجتماعية متكاملة، تهدف إلى دعم الشباب، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ قيم الاعتدال والتكافل، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأوضحت أن «أعراس دبي» يقدم حزماً من المبادرات تسهل تكوين أسر سعيدة تتوفر لها مقومات جودة الحياة والاستقرار، ومنها تحمل كافة نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.

وأضافت معاليها، إن البرنامج يقدم أيضاً حزمة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث يوفر البرنامج خدمات التخطيط للزواج، وتقام حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق بدبي: البرشاء والليسيلي وحتا، قاعة الطوار، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.