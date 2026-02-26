دعم 939 أسرة بالمير الرمضاني في رأس الخيمة

واصل فرع جمعية «بيت الخير» في إمارة رأس الخيمة جهوده الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية للجمعية «حق معلوم 3»، والتي تستهدف دعم الأسر المتعففة.

وأكدت شمسة حضوب، مدير فرع «بيت الخير» في رأس الخيمة أن مشاركة الفرع في الحملة تأتي امتداداً لرسالة الجمعية في ترسيخ العمل الإنساني المنظم والمستدام.

مشيرة إلى أن مشروع المير الرمضاني قد بدأ تنفيذه قبل حلول شهر رمضان المبارك بوقت كافٍ، لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة في الوقت المناسب، وتمكينها من الاستعداد لرمضان دون أعباء إضافية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 939 أسرة، وبقيمة إجمالية بلغت 713 ألف درهم.