إطلاق مبادرة لتمكين السيدات ودعم ريادة الأعمال

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات، مبادرة إماراتية مبتكرة تحت عنوان «إماراتية مبدعة.. من التمكين إلى الإنتاج» بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، تستهدف تمكين السيدات الإماراتيات في مجال تفصيل وخياطة الملابس النسائية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الجمعية تواصل دورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تترجم الرؤية الوطنية إلى برامج عملية مستدامة.

وأضافت أن المبادرة تجسد هذا التوجه، من خلال نقل السيدات الإماراتيات من مرحلة التأهيل والتدريب إلى مرحلة الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، بما يعزز دورهن في قطاع الصناعات الإبداعية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وقالت لولوة أحمد الفارسي، المشرف القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات في الجمعية، إن المبادرة تستهدف 20 سيدة إماراتية، وتقدم لهن برنامجاً تدريبياً متخصصاً يمتد عبر ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بالتأهيل المهني وتنتهي بمرحلة الإنتاج التجاري وريادة الأعمال، بما يضمن انتقال المشاركات من مرحلة التعلم إلى الاستدامة الاقتصادية، مثمنة دعم مؤسسة تراحم الخيرية.

وأوضحت أن المستوى التأسيسي من البرنامج، والذي تم الانتهاء منه، استمر لمدة ثلاثة أشهر بواقع 68 ساعة تدريبية عملية، ركّز على إكساب المشاركات المهارات الأساسية في تفصيل وخياطة الملابس النسائية، والتعامل مع الأدوات والمعدات، وتنفيذ قطع عملية وفق معايير الجودة.