نوال الصباح: التجربة الإماراتية في دعم المرأة نموذج عالمي يحتذى

أشادت الشيخة نوال الحمود الصباح، رئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية في دولة الكويت، بتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، والذي يشهد حضوراً قوياً، إلى جانب العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تتناول دور وإسهامات المرأة في مختلف المجالات حول العالم، وورش العمل التي تسلط الضوء على موضوعات تركز على تعزيز دور المرأة، وجلسات رفيعة المستوى لبحث وتقديم حلول هدفها تحفيز الحكومات والمنظمات العالمية لتعزيز جهود تمكين المرأة.

وقالت الشيخة نوال الحمود الصباح الحاصلة على لقب سفيرة المرأة والسلام من الأكاديمية الدولية بالأمم المتحدة، ورئيسة المنظمة العربية لدعم المواهب، إن المنتدى يؤكد مدى التقدير العالمي للتجربة الإماراتية المتميزة في دعم وتمكين المرأة، وجهودها الملموسة في دعم أهداف التنمية المستدامة على الساحة الدولية، والثقة الكبيرة في قدرة إمارة دبي على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات والبرامج العالمية الكبرى، وأضافت أن المرأة تمتلك وباقتدار طاقة عطاء لا ينضب لأجل أسرتها ومجتمعها ووطنها، وبفضل جهودها الرائدة نستطيع أن نخلق أجيالاً قادرة على استمرار مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في العالم، ومن خلال توظيف قدرات المرأة في مختلف المجالات، يمكن مواجهة شتى الصعوبات التي تعتري طريقها بروح الإرادة.

وأكدت الشيخة نوال الحمود الصباح أن المرأة الإماراتية قد أثبتت بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في شتى القطاعات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب، وباتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى، وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة.