«بيت الخير» تدعم 658 حالة في الفجيرة ضمن «المير الرمضاني»

سجّلت الحملة الرمضانية السنوية «حق معلوم 3»، التي تنفذها جمعية بيت الخير، نتائج لافتة على مستوى الدولة، حيث أسهمت في دعم 658 حالة مستفيدة في إمارة الفجيرة، بإجمالي 836,600 درهم، ضمن برنامج المير الرمضاني، إلى جانب توفير 2000 وجبة إفطار يومياً للصائمين، في تجسيد عملي لمعاني التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

وأكّدت جواهر الظنحاني مديرة فرع بيت الخير في الفجيرة، أن الحملة تسير بنجاح في مختلف إمارات الدولة، بفضل التخطيط المسبق وتكامل الجهود، مشيرة إلى حرص الجمعية على إيصال الدعمين المادي والمعنوي إلى الأسر المتعففة والمحتاجين، بما يخفف من الأعباء المعيشية.

وأضافت، أن فرع الجمعية في الفجيرة يشارك سنوياً في الحملة الرمضانية، حيث تمكّن حتى الآن من دعم 658 حالة مستفيدة من المير الرمضاني، مؤكدة أن هذا الدعم يندرج ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري ونشر قيم العطاء.

وأوضحت الظنحاني أن جهود بيت الخير لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل برامج إفطار الصائم، حيث تم تجهيز خيمة رمضانية في إمارة الفجيرة لإفطار 1000 صائم يومياً، إضافة إلى توزيع وجبات الإفطار في موقعين بمنطقة دبا الفجيرة، بواقع 500 وجبة لكل موقع، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة يومياً إلى 2000 وجبة.