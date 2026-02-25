جمعية الشارقة الخيرية توزع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 51 دولة

واصلت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع إفطار صائم خارج الدولة في 51 دولة حول العالم، بمخصصات تبلغ 300 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين درهم، ويستهدف المشروع توفير وجبات إفطار للصائمين في مختلف البلدان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول، بالإضافة إلى مكاتب الجمعية المنتشرة في العديد من الدول المشمولة بالمشروع.

ويتميز المشروع بتوزيع وجبات إفطار تتناسب مع المأكولات المحلية من قوت أهل البلد، بما يضمن توفير وجبات شهية وصحية تلائم أذواق الشعوب المستفيدة، حيث تهدف الجمعية من خلال هذا التنسيق إلى ضمان توفير أفضل المأكولات وتقديمها بالشكل الذي يتناسب مع العادات الغذائية المحلية في البلدان المعنية.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة: «فخورون بتوسيع دائرة عملنا هذا العام، إذ نوزع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 51 دولة، إن هذا المشروع يعكس التزامنا بنشر قيم العطاء والتضامن في مختلف أنحاء العالم، ونشكر المحسنين الذين ساهموا في جعل هذا المشروع حقيقة، وهي مبادرات إنسانية تعزز قيم العطاء وتصل بموائد الخير إلى المحتاجين في العالم خلال شهر رمضان المبارك متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين الداعمين لمشروع الإفطار وسائر مشاريع الحملة الرمضانية التي تضم العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأثر الخيري الكبير».