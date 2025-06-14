ناشطات ضمن منصة «متطوعين.إمارات»: العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام

واصلت وزارة تمكين المجتمع جهودها في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في دولة الإمارات، مؤكدة أن منصة «متطوعين.إمارات» أسهمت في دعم المنظومة الوطنية للعطاء، ووفرت فرصاً تطوعية منظمة تعكس روح المسؤولية المجتمعية وترسّخ مبدأ التلاحم الوطني.

وأوضحت الوزارة ضمن إحصائياتها الصادرة في أبريل الماضي أن عدد المسجلين في المنصة بلغ 649,848 متطوعاً من مختلف الفئات، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية التطوع كقيمة إنسانية ووطنية، ويبرز نجاح الجهود المؤسسية في تحويل العمل التطوعي إلى ممارسة مستدامة ومنظمة.

وأكدت الوزارة أن المنصة الرقمية تتيح آلية تسجيل سهلة، وتضمن تنسيقاً مباشراً مع الجهات المنظمة، ما يتيح للمشاركين خوض تجارب تطوعية فعّالة في مختلف القطاعات، ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم.

وفي سياق التزام وزارة تمكين المجتمع بمواصلة تطوير المنصة وتوسيع نطاق الفرص التطوعية، عبّرت مجموعة من المتطوعات عن فخرهن بالمشاركة في هذا المسار الوطني، وأكدن أن العمل التطوعي يعزز من حضور الأفراد في خدمة المجتمع، ويرسخ مكانته ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وتحدثت المتطوعة سلامة حسن عن مشاركتها في تنظيم حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز التبرع التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيرة إلى أن آلية التسجيل في الفرص التطوعية عبر منصة «متطوعين.إمارات» تتم بسلاسة، إلى جانب التواصل المباشر من الجهات المنظمة مع المتطوعين، بما يضمن تجربة سلسة ومحفّزة.

من جانبها، قالت المتطوعة ريم ناصر إنها انخرطت في العمل التطوعي منذ مراحل مبكرة خلال فترة دراستها، وشاركت في عدد من المبادرات التي كان لها أثر كبير في تعزيز مهاراتها الشخصية، مؤكدة أن تلك التجارب أسهمت في بناء قدراتها في التواصل والتعامل مع مختلف فئات المجتمع.

وأضافت: «أعمل اليوم في قسم سعادة المتعاملين بإحدى الجهات الحكومية، وأرى أن ما اكتسبته من خبرات خلال مسيرتي التطوعية كان له الدور الأبرز في تمكيني المهني».

وفي السياق ذاته، أوضحت المتطوعة خولة محمد أنها التقت مديرها الحالي أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات التطوعية بمجال الاستقبال، مشيرة إلى أن العمل التطوعي فتح أمامها آفاقاً مهنية جديدة. وقالت: «أشعر بامتنان كبير لدولة الإمارات، التي منحتني فرصة العطاء، ثم ردّت لي الجميل بفرص غير متوقعة».

وعبّرت المتطوعة عليا محمد عن فخرها بالمشاركة ضمن فريق المتطوعين في القمة العالمية للحكومات التي احتضنتها دبي، مؤكدة أن الحدث شكّل محطة استثنائية في تجربتها، حيث أتاح لها استقبال وفود من مختلف دول العالم، والمساهمة في تمثيل الإمارات بما يعكس صورتها الحضارية.

من جهتها، أكدت المتطوعة شمسة الشامسي أن انخراطها في العمل التطوعي يعكس مشاعر الانتماء والولاء للوطن، مشيرة إلى أن المتطوعين يجسدون من خلال مشاركتهم روح العطاء والاستعداد الدائم لخدمة الإمارات وكل من يعيش على أرضها.