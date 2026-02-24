5927 مستفيداً من حملة «الفجيرة الخيرية»

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية، مع حلول شهر رمضان المبارك، المير الرمضاني على آلاف الأسر المستحقة، ضمن حملتها الرمضانية «الباقيات الصالحات»، التي تجسد التزام الجمعية بدعم الأسر المحتاجة والمتعففة والأيتام، وتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في المجتمع.

ويتم إيصال المير الرمضاني إلى الأسر المستفيدة وفق آلية منظمة تضمن سهولة الاستلام ومرونة الاختيار، بما يمكّن الأسر من توفير احتياجاتها التموينية الأساسية طوال الشهر الفضيل، وبما يحفظ كرامتها ويلبي متطلباتها الفعلية.

وأكد يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن مشروع المير الرمضاني يأتي في صميم أهداف الجمعية الرامية إلى توفير الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 5927 مستفيداً.

وأوضح المرشودي أن حملة الباقيات الصالحات هذا العام تشهد تنوعاً في برامجها ومبادراتها الرمضانية، والتي تشمل إفطار الصائم، وزكاة المال، والمير الرمضاني، وكسوة العيد، وزكاة الفطر، وسلة الخير، بما يسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، ويعكس الدور الإنساني للجمعية في الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار المرشودي إلى أن مركز غرس للتمكين الاجتماعي التابع للجمعية يمثل نموذجاً رائداً في الدمج بين العمل الخيري والتنمية المستدامة، من خلال إشراك 44 أسرة منتجة في إعداد وتجهيز 2800 وجبة إفطار يومياً، بإجمالي 84 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان، ما يسهم في تمكين الأسر المواطنة اقتصادياً وتحويلها إلى شريك فاعل في المبادرات الإنسانية.

ودعا مدير عام الجمعية الأفراد والمؤسسات الراغبين في المساهمة المجتمعية إلى التطوع والمشاركة في تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعي إمارات»، مؤكداً أن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في إنجاح المبادرات الإنسانية.