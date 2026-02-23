الأعراس الجماعية تحتفي بالقيم وتعزز أهداف عام الأسرة

أكد نخبة من المتخصصين أن تنظيم الأعراس الجماعية من قبل الجهات المهنية في الدولة تأتي تعزيزاً لأهداف عام الأسرة لعام 2026، الذي يحتفي بالقيم الأصيلة للأسرة الإماراتية ودورها المحوري في بناء المجتمع.

وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي: تعد الأعراس الجماعية التي تنظمها الجهات المعنية في الدولة من المبادرات الوطنية التي تمنح شباب الوطن بداية ميسرة لحياتهم الزوجية، وتسهم في تكوين أسر جديدة تعزز تماسك المجتمع وترسخ قيم المودة والرحمة التي يتميز بها النسيج الإماراتي.

وأشاد هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بجهود الجهات المنظمة للأعراس الجماعية في الدولة، مؤكداً أن الأعراس الجماعية تسهم في تقديم الدعم للشباب، بما يتيح لهم تأسيس حياة أسرية مستقرة ويخفف عنهم أعباء تكاليف الزواج.

ولفت سالم حمد بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى مبادرة «مديم»، والتي أسهمت في تعزيز رحلة بناء الأسر، وتأسيسها واستقرارها وفق القيم الإماراتية الأصيلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام، وقال إن الأعراس الجماعية تُريح الأسر من التكاليف الباهظة، حيث يلمس أبناء الدولة المزايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في المشاركة في الأعراس الجماعية.

وقال الدكتور محمد حمد بن دلوان، رئيس نادي بركة البيت التابع لجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: تجسد الأعراس الجماعية الكثير من القيم الجميلة، كالتكافل الاجتماعي الذي يعيشه مجتمع دولة الإمارات، وتشجع القيادة على تنظيم الأعراس الجماعية بما ينسجم مع أهدافها التي ترمي إلى التخفيف من أعباء وتكاليف الزواج على الشباب.

وقالت الدكتورة مريم القصير النعيمي، مستشارة أسرية: إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات تعزز قيم التعاون والتآلف بين الشباب، والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة وهي أيضاً من المبادرات المجتمعية الرائدة والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها، بتسخير الإمكانات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية.