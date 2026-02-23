«عيال الفريج» توزع 10 آلاف جواز للختم بعد أداء الصلاة

وزعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 10 آلاف جواز ضمن الموسم الثاني من مبادرة «عيال الفريج»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ القيم الإيمانية لدى النشء، وتعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد عبر برامج مجتمعية تفاعلية تسهم في بناء علاقة مبكرة ومستدامة بين الطفل وبيوت الله. وأوضحت الدائرة أن الجوازات تم توزيعها على البنات والأولاد من المواطنين والمقيمين في أكثر من 300 مسجد بمختلف مناطق إمارة دبي، بما يعكس التوسع الملحوظ في نطاق المبادرة خلال موسمها الثاني، ويؤكد حرصها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال والأسر، وذلك انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة» وموسم الولفة، وبما يعزز دور الأسرة كشريك أساسي في التربية الإيمانية، ويجعل من المسجد بيئة تربوية متكاملة تسهم في غرس القيم الروحية والسلوكية الإيجابية في نفوس الأبناء.

تشجيع

وقال محمد مصبح علي ضاحي، المنسق العام لمبادرة «رمضان في دبي» في الدائرة، أن «عيال الفريج» تقوم على فكرة تحبيب الأطفال بالصلاة وتشجيعهم على المواظبة عليها من خلال أسلوب تفاعلي محفز، حيث يتسلم الطفل جوازه من إمام المسجد، ويختمه عنده بعد أداء كل صلاة، مع تركيز خاص على صلاة التراويح. وأضاف أن الجواز لا يقتصر على كونه وسيلة توثيق لأداء الصلوات، بل يمثل أداة تربوية تعزز قيمة الالتزام والانضباط، وتغرس روح المسؤولية لدى الأطفال، كما تخلق أجواء من التنافس الإيجابي بينهم داخل بيئة المسجد، بما يسهم في ترسيخ العادات الإيمانية بأسلوب مشوق يتناسب مع أعمارهم.

وأشار إلى أنه مع ختام شهر رمضان يتم تكريم الأطفال الذي استكملوا ختم جوازاتهم بأداء الفروض وخصوصاً صلاة التراويح، وسيتم تكريمهم بتوزيع عيديات، وهدايا رمزية تعزز شعورهم بالإنجاز والاعتزاز بالمشاركة.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً واسعاً منذ انطلاقتها هذا العام، حيث استقبلت الدائرة أكثر من 5 آلاف طفل سجلوا خلال اليومين الأولى من شهر رمضان، فيما نفدت الجوازات في عدد كبير من المساجد، الأمر الذي استدعى تزويدها بكميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد.

التزام

وأوضح أن المشاركة في المبادرة تقتضي الالتزام بالزي الوطني الإماراتي، حيث يرتدي الأولاد الكندورة والعصامة، فيما ترتدي البنات المخورة والشيلة، على أن تكون المشاركة متاحة للمواطنين والمقيمين من الذكور والإناث، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً ويتم استلام جواز المشاركة من أقرب مسجد معتمد، مع ضرورة التسجيل عبر الرمز المخصص فقط، وكتابة الرقم المرجعي في الصفحة الأولى من الجواز، كما يشترط الالتزام بالحضور لأداء صلاة التراويح في أقرب مسجد معتمد، على أن يتم ختم الجواز من إمام المسجد بعد الانتهاء من أداء الصلاة. وأكد أن هذا التفاعل المجتمعي يعكس نجاح المبادرة في تحقيق هدفها المحوري، والمتمثل في بناء علاقة وجدانية راسخة بين الطفل والمسجد، وتعزيز حضور الأسرة في مسيرة التنشئة الإيمانية، بما يسهم في إعداد جيل مرتبط بقيمه، معتز بدينه، ومتذوق لجمال الصلاة منذ الصغر، في صورة تجسد تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لترسيخ الهوية الدينية وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع.