منى المري: الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين

أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن الإمارات رائدة عالمياً في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين كما أنها ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز مكانة المرأة في المنطقة والعالم.

وقالت سعادتها خلال الكلمة الترحيبية في جلسة الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2024 : "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، نرحب بكم في منتدى المرأة العالمي الذي يعقد اليوم في دبي بإشراف سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ويسعدني أن أرحب بضيوف دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي المهم".

وأضافت سعادتها : "تتصدر الإمارات العديد من المؤشرات المهمة الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ولكن هذه الإنجازات وهذا الاهتمام والتقدم في ملف المرأة لم يأت من باب الرفاهية الاجتماعية أو بهدف المنافسة على رفع المؤشرات بل نتيجة نهج راسخ أسسه، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززته القيادة الحكيمة، واليوم نقطف ثمار هذه الرؤية بصورة مشرفة عن المرأة الإماراتية التي أصبحت نموذجاً على مستوى العالم".

وأوضحت سعادتها : "مع الدعم الكبير والمتواصل من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، انتقلنا من مرحلة التمكين الى مرحلة تعزيز فرص المرأة في كافة القطاعات الحيوية".

وتابعت سعادتها: "صاحب السمو في العام 2015 وجهتم بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد، وقد وضعتم للمجلس هدفاً رئيساً وهو أن يكون من ضمن الـ 25 دولة حسب مؤشر الأمم المتحدة الإنمائي للتوازن بين الجنسين واليوم وبعد سبع سنوات وبفضل رؤيتكم الحكيمة والتشريعات والقوانين التي أصدرتها الحكومة حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في هذا المؤشر، كما تعتبر دولة الإمارات اليوم مرجعاً عالمياً ودولياً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين".

وأكدت سعادتها: لدينا التزام بتعزيز مكانة المرأة في المنطقة وإيجاد الظروف المناسبة لها كي تتمكن من بناء المستقبل دون أية حواجز أو تحديات.

وأشارت سعادتها إلى أنه من خلال هذا المنتدى نهدف اليوم الى تعزيز فرص الحوار والنقاش والشراكات التي من شأنها تحقيق النجاح والازدهار للمجتمع".

ويلقي منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 على مدار يوميّ انعقاده الضوء على العديد من القصص المُلهِمة صاغتها المرأة بكفاءة واقتدار وأكدت من خلاها أن بناء عالم عادل ومستدام لن يتحقق إلا بتفعيل دورها كشريك حقيقي وذي حضور مؤثر وبصمة واضحة في صُنع المستقبل، الأمر الذي يتطلّب إرادةً صادقةً وتعاوناً دولياً مستمراً لمواجهة ما يواجه المرأة من تحديات بروح المسؤولية المشتركة.