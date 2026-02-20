«صقر الخيرية» توزع 28 ألف وجبة إفطار يومياً في 55 موقعاً برأس الخيمة

أطلقت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية حزمة من المبادرات الرمضانية الإنسانية المتكاملة، شملت مشاريع الإفطار الجماعي والبرامج الغذائية والدعم المعيشي، وذلك ضمن خططها الموسمية الرامية إلى دعم الأسر المتعففة والأفراد المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

حرص

وتأتي هذه المبادرات امتداداً لرسالة المؤسسة الإنسانية بصفتها وقفاً خيرياً للمغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، حيث تحرص المؤسسة على تقديم نماذج نوعية من العمل الخيري المستدام، عبر توفير وجبات الإفطار اليومية، وتنفيذ برامج غذائية ومجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأوضح أحمد راشد صوفة الزعابي، الأمين العام للمؤسسة، أن إحصائيات المشروع أظهرت توزيع وجبات الإفطار عبر 37 موقعاً و18 خيمة رمضانية في مختلف مواقع التنفيذ، بمتوسط يومي بلغ 28 ألف وجبة إفطار صائم، ما يعكس حجم الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسة لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين.

مبادرات

وأشار إلى أن مشروع المير الرمضاني أسهم في دعم 2000 أسرة من خلال برنامج القسائم الشرائية، إلى جانب استفادة 2300 أسرة أخرى من المبادرات الغذائية المصاحبة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر خلال الشهر المبارك.

وأكد الزعابي أن هذه المبادرات تأتي امتداداً لرسالة المؤسسة الإنسانية وتجسيداً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام، بما يسهم في تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي وترسيخ قيم المسؤولية الإنسانية.