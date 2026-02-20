بلدية دبا تفتتح السوق الرمضاني بإصدار 86 رخصة وتدعم مبادرة «التاجر الصغير»

كشف المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن افتتاح السوق الرمضاني بإصدار 86 رخصة لمحلات متنوعة شملت المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية والأسر المنتجة وأصحاب المزارع، بهدف إتاحة الفرصة لمزاولة أنشطة عرض وبيع الأطعمة الرمضانية المتنوعة، وذلك في عدد من المواقع المعتمدة تشمل الساحة المقابلة لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح وأمام عدد من المحال التجارية في المدينة، إضافة إلى المنطقة المقابلة لسوق البدية للخضروات والفواكه، يأتي ذلك وسط رقابة ومتابعة لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لمرتادي السوق.

وأشار اليماحي إلى دعم البلدية لمبادرة «التاجر الصغير» ضمن فعاليات السوق الرمضاني، والتي تهدف إلى دعم الفئة العمرية الشابة وتمكينهم من خوض تجربة العمل التجاري، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، من خلال تخصيص ركن خاص لهم داخل السوق الرمضاني، بالتعاون والتنسيق مع جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح.

وأضاف اليماحي أن دبا استقبلت الشهر الكريم وفق خطة شاملة، هدفت إلى تهيئة المدينة، بما يعكس روحانية الشهر الفضيل، ويعزز المظاهر الحضارية في مختلف مناطقها، من خلال تزيين الشوارع والميادين الرئيسة عبر تركيب إضاءات جمالية وتصاميم هندسية مضيئة.

وأكد أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية والتفتيشية خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإقبال على الأسواق، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة وصلاحية المواد الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب تعزيز مستويات النظافة العامة ومكافحة الغش التجاري.

وأشار اليماحي إلى أن البلدية أولت اهتماماً خاصاً بتجهيز مقاصب دبا والبدية بكل المتطلبات التشغيلية، وتوفير الكوادر اللازمة لضمان انسيابية عمليات الذبح وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة، بما يواكب احتياجات الجمهور خلال الشهر الفضيل، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.