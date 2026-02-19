حلول ذكية وقنوات متعددة لجمع التبرعات في الشارقة

رفعت جمعية الشارقة الخيرية جاهزيتها لاستقبال تبرعات المحسنين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الحديثة التي تستهدف تسهيل عملية التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، عبر وسائل ذكية وآمنة تواكب تطور الخدمات الرقمية وتعزز ثقافة العطاء خلال الشهر الفضيل.

وأكد خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار في الجمعية، أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجهات الجمعية نحو تطوير منظومة التبرع وتقديم خيارات مرنة وسريعة للمحسنين، مشيراً إلى أن الجمعية ستوفر 18 شاشة تبرع ذكية في عدد من المراكز التجارية الرئيسية، تتيح للمتبرعين إتمام عمليات التبرع بسهولة من خلال وسائل دفع متنوعة تشمل «أبل باي» و«سامسونج باي» ومسح الرمز الذكي وبطاقات الائتمان، بما يسهم في الانتقال إلى حلول أكثر حداثة وأماناً مقارنة بالوسائل التقليدية.

وأوضح القصاب أن الجمعية اعتمدت خطة ميدانية موسعة تشمل توزيع 100 حصالة في المساجد والمواقع العامة خلال صلوات الجمعة والتراويح وقيام الليل، إلى جانب إشراك 100 متطوع لإدارة عمليات جمع التبرعات.