1000 صائم يومياً على مائدة «سعود الخيرية» برأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، انطلاق فعاليات أكبر مفطر مفتوح خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يجمع يومياً أكثر من 1000 صائم على مائدة إفطار واحدة، ضمن حزمة مبادرات إنسانية ومجتمعية تنفذها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية.

وأكدت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة، أن البرامج الرمضانية لهذا العام تأتي امتداداً لمسيرة المؤسسة الإنسانية التي دأبت على تنفيذها سنوياً، مشيرة إلى تنظيم 6 مفاطر رمضانية يومية في مختلف مناطق الإمارة، يستفيد منها نحو 2200 صائم يومياً من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها شهر رمضان.

وأشارت إلى أن جهود المؤسسة تتجاوز تنظيم موائد الإفطار لتشمل مبادرات اجتماعية متكاملة، حيث تنفذ برنامج توزيع كوبونات شراء المواد الغذائية عبر تقديم 2400 بطاقة سلع غذائية استفادت منها 2400 أسرة متعففة، بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأضافت: تعمل المؤسسة على توصيل وجبات الإفطار إلى منازل 160 أسرة من أصحاب الهمم والأرامل والمطلقات، في مبادرة إنسانية تراعي ظروفهم الاجتماعية والصحية وتضمن وصول الدعم إليهم بكرامة وسهولة، مشيرة إلى أن 700 أسرة تستفيد من مشروع المير الرمضاني الذي يوفر السلال الغذائية الأساسية.