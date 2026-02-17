125 ألف وجبة من مبادرة «فطوركم علينا»

تواصل مبادرة «فطوركم علينا» مسيرتها الإنسانية للعام الثامن على التوالي، باستهداف توزيع 125 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، بزيادة 5 آلاف وجبة عن العام الماضي، ومشاركة نحو 3000 متطوع ومتطوعة من المسجلين في منصة بصمة وطن، مستهدفة المواقع الرسمية للمبادرة في رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، لتجسد نموذجاً إماراتياً رائداً في العمل المجتمعي.

وأوضح عمر عبدالله المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة وطن والمدير التنفيذي لمجموعة المهيري والزعابي، أن مبادرة «فطوركم علينا» تنظمها مؤسسة بصمة وطن بالتعاون مع مجموعة المهيري والزعابي، مستهدفة توزيع 125 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك في رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، ضمن رؤية تسعى إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الصائمين، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ملامح الهوية الإماراتية المعاصرة.

وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات شهد تطوراً نوعياً خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من المبادرات الموسمية إلى منظومة متكاملة تقوم على التخطيط المؤسسي والتنظيم والاستدامة، وهو ما يتجلى بوضوح في مسيرة المبادرة منذ انطلاقها عام 2019، حيث نجحت في تقديم أكثر من 435 ألف وجبة إفطار حتى اليوم، مقارنة بـ27 ألف وجبة فقط في عامها الأول، بما يعكس النمو المتسارع واتساع أثرها المجتمعي عاماً بعد عام.