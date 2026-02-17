بلدية دبا الفجيرة تشارك بـ10 باقات ومنصات رقمية في «خلوة تصفير البيروقراطية»

شاركت بلدية دبا في خلوة تصفير البيروقراطية التي نظّمتها حكومة الإمارات في إمارة الفجيرة، من خلال استعراض 10 باقات ومنصات خدمية ورقمية. وقدمت البلدية خلال مشاركتها مجموعة من الباقات والمنصات شملت باقة بنيان الخاصة برخص البناء، وباقة 360 للتكامل الرقمي الشامل، وباقة نمو المعنية بدورة حياة المستثمرين، وباقة مجتمع ميناء الفجيرة، وباقة سجل الفجيرة الاقتصادي، وباقة تعداد الفجيرة الذكي، وباقة أملاكي، إلى جانب منصة جاهز، ومنصة مكافحة غسل الأموال، وخدمة متابعة العقوبات الخضراء.

وتأتي هذه الباقات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية.