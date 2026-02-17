بحث استعدادات إطلاق «جودة الحياة 360» في الفجيرة دعماً لعام الأسرة

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق مبادرة «جودة الحياة 360»، وذلك دعماً لمستهدفات عام الأسرة، وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء بيئة عمل متوازنة ومستدامة.

حزمة متكاملة

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة أن المبادرة ستتضمن حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة، تشمل مبادرات العافية والصحة الشاملة، وبرامج تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وورش التطوير الشخصي والمهني، إضافة إلى فعاليات مجتمعية وتوعوية تعزز روح الفريق والانتماء المؤسسي، بما يسهم في رفع مستويات الرضا الوظيفي وتحقيق بيئة عمل أكثر استدامة.

وأكد أن الاجتماع تناول محاور المبادرة وخطة تنفيذ برامجها، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء وآليات قياس الأثر، بما يضمن تحقيق تكامل شامل يجسد مفهوم «360 درجة» لجودة الحياة المؤسسية، ويسهم في دعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعزيز السعادة الوظيفية والاستقرار المجتمعي.

ولفت إلى أن مبادرة «جودة الحياة 360» تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية، وترسيخ دور الأسرة بوصفها ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على مواءمة خططها وبرامجها مع توجيهات حكومة الفجيرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة ودعم تماسك الأسرة.