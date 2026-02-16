476 مليون درهم إجمالي إيرادات "الشؤون الإسلامية والأوقاف" 2025

حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نمواً قياسياً في إجمالي قيمة الإيرادات خلال العام الماضي 2025، بزيادة قدرها 67% بالمقارنة مع عام 2024، حيث وصل إجمالي قيمة إيرادات إلى 476 مليون درهم.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، وتعزيز آليات تقديم خدمات الزكاة وخدمات الوقف، لافتاً إلى أن الأرقام والاحصائيات، تشير إلى تحقيق نمو كبير في إيرادات، حيث بلغت إيرادات الزكاة ما مجموعة 327 مليون درهم، في الوقت الذي وصلت فيه إيرادات الهيئة من "الوقف" إلى 148 مليون و902 ألف درهم.

وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي كافة متطلبات الحوكمة والشفافية والافصاح عن المصروفات بشكل دوري.