تسجيل 49 زواجاً لسيدات بعد سن الـ50 العام الماضي

كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة العدل حول عقود الزواج حسب عمر الزوجة عند الزواج خلال عام 2025 تسجيل 49 حالة زواج لسيدات تجاوزن سن الخمسين، وذلك في أربع إمارات هي: الشارقة و عجمان والفجيرة وأم القيوين.

وأوضح التقرير المستند إلى بيانات رسمية موثقة لعقود الزواج المبرمة خلال العام الماضي، أن الحالات توزعت على فئات عمرية مختلفة بعد الخمسين، شملت سيدات في مطلع العقد السادس، وأخريات في أعمار متقدمة نسبياً، حيث سجل زواج امرأتين، إحداهما تبلغ 61 عاماً، والأخرى 62 عاماً.

وبينت البيانات أن غير المواطنات شكلن النسبة الأكبر من إجمالي السيدات اللواتي عقدن قرانهن خلال الفترة المذكورة، بنسبة 65.3 %، بواقع 32 حالة من أصل 49 حالة زواج.

وتصدرت الشارقة عدد الحالات المسجلة بـ27 حالة زواج، تلتها عجمان بـ 15 حالة، ثم أم القيوين بـ 4 حالات، وأخيراً الفجيرة بـ 3 حالات. وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الزيجات كانت لسيدات سبق لهن الزواج، فيما خاضت أخريات تجربة الزواج للمرة الأولى.

وبحسب الإحصاءات فإن أكبر سن لعقد قران كان لسيدة تبلغ 62 عاماً، وزوجها 71 عاماً، وقد سجل العقد في محاكم عجمان، كما أوضح التقرير أن العقود تم إبرامها في تسع محاكم تتبع الإمارات الأربع. وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني»، التي تتيح للراغبين في الزواج حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف إلكترونياً عبر منصة رقمية حديثة. وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، إذ أسهمت في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، وتسهيل العملية على المتعاملين.

وتتيح الخدمة حجز موعد مع المأذون المتنقل، وإدخال البيانات وتحديد العنوان، ودفع الرسوم إلكترونياً، ليقوم النظام بتحديد المأذون المختص، وإرسال رسالة نصية للعريس، تتضمن اسمه ورقم هاتفه، كما يمكن تحديد أو تعديل أو إلغاء المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، مع إرسال رسالة تذكير قبل الموعد.