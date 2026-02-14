مختصون: 3 محاذير صحية على الصائمين الانتباه لها

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد الدعوات إلى تبني أنماط غذائية صحية تسهم في الحفاظ على توازن الجسم ومستوى النشاط خلال ساعات الصيام .

وأشار المختصون إلى أن هناك 3 محاذير مهمة يجب على الصائمين الانتباه لها، وهي: الإفراط في تناول المقليات والحلويات، واستبدال الماء بالعصائر المحلاة، وتناول كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير، لما قد يسببه ذلك من اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن وتقلبات في مستويات الطاقة.

رغد ناصر

وأكدت الدكتورة رغد ناصر، أخصائية التغذية، أن التغذية الصحية في رمضان تقوم على مبدأ الاعتدال والتوازن مع التركيز على جودة الطعام، وليس كميته، مشيرة إلى أن الصيام يتيح فرصة لإعادة تنظيم العادات الغذائية بطريقة تنعكس إيجاباً على صحة الجسم والنشاط اليومي.

وأوضحت أن من أهم القواعد الأساسية البدء بالإفطار بشكل تدريجي، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، مع الحد من الأطعمة الدسمة والسكريات، والحرص على تنويع مصادر الغذاء من خلال الخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية للحفاظ على توازن الجسم.

وأضافت، أن وجبة الإفطار يفضل أن تبدأ بحبة إلى 3 حبات من التمر مع الماء أو اللبن أو الشوربة الصحية، يليها طبق متكامل يحتوي على مصدر بروتين مثل الدجاج أو اللحم أو السمك، مع نشويات معقدة كالأرز البني أو خبز الحبوب الكاملة إلى جانب الخضروات، مع استبدال المقليات بطرق طهي صحية مثل الشي أو الطهي بالبخار. وأما السحور، فأشارت إلى أهمية تأخيره قدر الإمكان، وأن يحتوي على البروتين والكربوهيدرات.

نور أبو محفوظ

من جانبها، أكدت الدكتورة نور أبومحفوظ، أخصائية الصحة العامة، أن الاستعداد الصحي لرمضان يبدأ قبل حلوله عبر تعديل مواعيد النوم والوجبات تدريجياً، مشيرة إلى أهمية استشارة الطبيب لمرضى الأمراض المزمنة أو الحوامل لتنظيم الأدوية والصيام بشكل آمن.

وأوضحت أن الترطيب يعد من أبرز التحديات خلال الصيام، داعية إلى شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين، والاعتماد على الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل. وبينت أن النظام الغذائي المتوازن خلال رمضان يهدف إلى توفير الطاقة، والوقاية من الجفاف.

أحمد سعيد

وفي سياق متصل، شدد أحمد سعيد، استشاري أخصائي الأطفال، على أهمية الاستعداد السلوكي والنفسي لصيام الأطفال، موضحاً أن تشجيع الطفل على الصيام ينبغي أن يكون تدريجياً وبعيداً عن الضغط أو الإجبار، حتى لا يرتبط الصيام بمشاعر سلبية.

وأشار إلى أن بعض التغيرات الانفعالية قبل الإفطار تعد طبيعية نتيجة الجوع وانخفاض مستوى الطاقة، ما يتطلب توفير بيئة أسرية هادئة والاعتماد على التعزيز الإيجابي .

جمال الحساني

من جانبه، أكد جمال الحساني، لاعب رياضي ومدرب كرة قدم، أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن أفضل أوقات ممارسة النشاط البدني تكون بعد الإفطار بوقت كافٍ، مع التركيز على التمارين الخفيفة إلى المتوسطة مثل المشي وتمارين الإطالة، وتجنب التمارين الشاقة خلال ساعات الصيام.