محمد الحسيني : 116 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالقطاع الخاص

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 116 ألف مواطن ومواطنة على مستوى الدولة، بينهم 82 ألف مواطن، تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج "نافس" حتى الآن.

وأكد معاليه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الاثنين) حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة المستمرة بتمكين المواطنين، وتوفير مختلف الفرص الوظيفية لهم.

وبين معالي محمد بن هادي الحسيني، بأن برنامج "نافس" ساهم منذ اطلاقة في تحقيق العديد من توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية.