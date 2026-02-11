«كهرباء دبي» توفر مزايا حصرية لكبار المواطنين والمقيمين

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي المكانة الراسخة لكبار المواطنين والمقيمين في منظومة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصت على توفير مجموعة من المزايا الحصرية، بهدف تسهيل حصول كبار المواطنين والمقيمين على الخدمات، وتعزيز جودة حياتهم، وتتاح خدمات الهيئة المخصصة لكبار المواطنين لجميع حاملي بطاقة «ذخر» الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى المقيمين من فئة كبار السن «60 عاماً فما فوق»، حيث تضمن الهيئة وصولهم إلى خدماتها بنسبة 100 % عبر القنوات الذكية أو مراكز إسعاد المتعاملين، ووصل عدد المستفيدين حتى نهاية عام 2025 إلى 406 متعاملين.

سعيد الطاير: 406 متعاملين من حاملي بطاقة «ذخر» استفادوا من خدمات الهيئة في 2025

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «وفرت الهيئة باقة خدمات لكبار المواطنين والمقيمين تشمل: بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين، حيث تدعم الهيئة بطاقة «ذخر» التي توفر خدمات مختارة ومميزة لكبار المواطنين، وتقدّم الهيئة خصومات على رسوم عدة خدمات لحاملي البطاقة، إضافة إلى إعطاء الأولوية لكبار المواطنين والمقيمين في تقديم الخدمات في مـراكـز إسعـاد المتعـاملـين، ومركز رعاية المتعاملين».

وأضاف: «تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الخصومات لحاملي بطاقة «ذخر» من مواطني الدولة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات، وتشمل خصماً بنسبة 50 % على رسوم تشغيل خدمات الكهرباء والمياه عند الانتقال إلى منزل جديد، وخصماً مماثلاً على رسوم إيقاف الخدمة، وعلى رسوم خدمة تحويل الكهرباء/ المياه، إضافة إلى خصم 50 % على رسوم فحص العداد في حال ثبوت سلامته، كما تشمل باقة الخدمات توفير الهيئة خدمات رقمية سهلة وسلسة، متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، تتيح للمتعاملين الحصول على جميع خدمات الهيئة من أي مكان، وبمنتهى السهولة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، إلى جانب خدمة «واتساب» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الهيئة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع على الرقم 6019999 - 04 لجميع الاستفسارات المتعلقة بخدماتها».

خدمة حيّاك

وتابع معاليه: «يمكن لجميع فئات المتعاملين استخدام خدمة «حيّاك» المتوفرة عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية الفورية، ويتوفر خيار الاتصال مباشرة عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة، كذلك وفرت الهيئة في مـراكـز إسعـاد المتعاملين التابعة لها شاشات خاصة للمحادثة المرئية عــن بـعـد، بما يتيح للمتعاملين التواصل بشكل مباشر مع موظفي إسعاد المتعاملين، إضافة إلى ذلك يعمل مــوظـفـو إسعـاد المتعــامـلـين على رفع مستوى وعي المتعاملين حول كيفية استخدام الخدمات الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين».

كما حرصت الهيئة على التدريب على الخدمات الرقمية، من خلال موظفي إسعاد المتعاملين المتواجدين لتثقيف المتعاملين، وتوجيههم حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية في مراكز إسعاد المتعاملين أو عن طريق الاتصال بمركز رعاية المتعاملين.

استجابة ذكية

وأوضح الطاير أن المبادرة تستهدف «الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه»، التي توفرها الهيئة بخمس لغات مختلفة، متعاملي الهيئة من فئتي الأعمال والأفراد مع التركيز على كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية.

وبخطوة واحدة، تتيح الهيئة للمتعاملين التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات ومتابعتها، وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني.