6380 عقد زواج لمواطنين في 3 سنوات

بلغ إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من المواطنات، خلال السنوات الثلاث الماضية (2023 - 2024 - 2025)، المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل، المعني بأربع إمارات هي: الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، 6 آلاف و380 عقداً، وذلك بحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة العدل.

وفيما يتعلق بزواج المواطنين من غير مواطنات، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في نظام وزارة العدل 1736 حالة زواج خلال الفترة من عام 2023 إلى نهاية العام الماضي 2025، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم إبرام 4951 عقداً لزواج غير مواطن بغير مواطنة.

وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت.

وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، حيث أسهمت في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.

ومن خلال هذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.

وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.