التسجيل لموسم الحج المقبل خلال سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن موعد التسجيل لموسم الحج المقبل (1447هـ ــ 2026) سيكون في شهر سبتمبر المقبل للذين لم يسبق لهم الحج من قبل من مواطني الدولة، وذلك عبر قنوات الهيئة الرسمية وفق الآلية والاشتراطات التي سيعلن عنها بمدةٍ كافية قبل بدء التسجيل، داعية الذين يرغبون في أداء الفريضة الاستعداد والتحضير الأمثل عبر توفير كل المتطلبات التي يتطلبها البرنامج الإلكتروني الذي يستخدم في اختيار الحجاج بحسب الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة مواصلة جهودها ومساعيها في اتباع أرقى الوسائل والأنظمة واستخدام أحدث البرامج المواكبة لتطورات الحياة بما يتماشى وإستراتيجية حكومة دولة الإمارات ويلبي طموحات القيادة الرشيدة ويحقق الرضا التام للمجتمع.

وهنأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بأداء فريضة الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام سائلة الله أن يتقبل منهم حجهم ويوفقهم لكل خيرٍ في مسيرة حياتهم.

وأكدت الهيئة أن الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومكتب شؤون حجاج الدولة، كان له كبير الأثر في التميز الذي تشهده الخدمات المقدمة لحجاج الدولة وتعزيز الجهود والكفاءة في تطبيق أعلى المعايير المتبعة في إدارة شؤون الحج والعمرة، داعية الله أن يمدهم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقهم في مساعيهم لخدمة الشعب وتحقيق السعادة له.

عمر الدرعي: نجاح موسم حجاج الإمارات يضاف إلى سلسلة نجاحات الدولة

نجاح

وهنأ معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بعثة الحج الرسمية، بنجاح موسم الحج هذا العام وسلامة وصول حجاج الدولة إلى أرض الوطن، مؤكداً في الوقت نفسه، أن الموسم الحالي كان من أنجح مواسم الحج، بفضل ما وفرته له القيادة الرشيدة من دعم، وتعاون الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والقائمين على حملات الحج بالدولة.

وأوضح، أن نجاح موسم الحج يضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاءت بفضل اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم والمستمر في توفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، مؤكداً أن ما وفرته القيادة لحجاج الدولة أسهم في أدائهم النسك بسهولة ويسر.

ورفع معاليه باسم أعضاء البعثة الرسمية وحجاج الدولة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يجعل عطاءهم غير المحدود في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عن حجاج الدولة خير الجزاء.

وأشار معاليه إلى أن اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان متواصلاً، من أجل الاطمئنان على حجاج الدولة والتأكد من توفير كافة الخدمات المتميزة والاستباقية، بما أسهم في إتمام مواطني الدولة لفريضة الحج في أفضل الظروف، مضيفاً بأن بعثة الحج الرسمية تحتسب هذا العمل عند الله، وتترجم من خلاله توجيهات القيادة التي كانت حريصة أشد الحرص على سلامة حجاج الدولة وراحتهم وتوفير كل احتياجاتهم طوال أيام الحج، والحمد لله أن البعثة الإماراتية كانت دائماً محل إشادة من المتابعين لعملها، والكثير من الجهات تسعى لتطبيق تجربتها لدقتها وتميّزها.

جهود

ومن جانبه، أشاد مسؤولو وكالات الحج والعمرة في الدولة، بالتنظيم والنجاح الكبير الذي سجلته بعثة الحج لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، خلال موسح الحج 2025، والذي رسخ مكانة الدولة وجهودها الحثيثة والمشرّفة في خدمة 6 آلاف و228 حاجاً من مواطني الدولة.

وأكدوا أن النجاحات التي تحققت خلال موسم الحج الحالي والمواسم السابقة، تعد ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن الدولة أقرت العديد من المبادرات لدعم الحجاج، ومنها التكفل بجزء كبير من نفقات الحجاج أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

حسام العوضي

وقال حسام العوضي، مسؤول إحدى حملات الحج والعمرة، إن ما تحقق في موسم الحج 2025، يعكس حجم الجهود الضخمة والتفاني الكبير من الجهات المنظمة لخدمة الحجاج، لافتاً إلى أن ما شهده موسم الحج هذا العام يُعد استمراراً لجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ممثلة في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير.

وأشاد بحزمة الخدمات التي شرع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفيرها، والتي تمثل أحد الأسباب الرئيسة في نجاح موسم الحج.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة، تسير بخطى ثابتة في توفير خدمات نوعية ومتميزة لحجاج دولة الإمارات.

ومن جانبه، ثمّن محمد علي من حملة النور للحج، التنظيم المتميز والإدارة المدروسة التي نفذها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التنظيم المتميز والجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، ممثلة في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في سبيل إنجاح موسم الحج، توضح بأن ما قُدم من تيسيرات وخدمات يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بسهولة وأمان.