«الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة تعتمد خريطة 2026 بتنفيذ 179 برنامجاً

كشف خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، عن اعتماد خريطة أهداف الجمعية للعام 2026، التي تتضمن تنفيذ 179 برنامجاً تدريبياً ومجتمعياً، تماشياً مع مستهدفات ورؤية عام الأسرة، مؤكداً أن الجمعية مقبلة على مرحلة جديدة من العمل المجتمعي النوعي، ترتكز على تطوير المبادرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يرسخ مكانتها كنموذج وطني رائد في خدمة وتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن خطة 2026 تستند إلى ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي، مع التركيز على تمكين الأسرة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم فئات المجتمع المختلفة عبر برامج نوعية ومستدامة.

وأوضح بن عنبر: توزعت برامج 2026 على عدد من المراكز التابعة للجمعية، حيث ينفذ مركز السعادة الأسرية نحو 34 ملتقى ومعرضاً وبرنامجاً وورشة تدريبية، فيما يقدم مركز التميز المجتمعي 55 برنامجاً وجلسة حوارية تعنى بالقضايا المجتمعية المعاصرة، كما ينفذ مركز الريادة الشبابية والولاء 40 برنامجاً تدريبياً وجلسة عصف ذهني تستهدف فئات المجتمع وطلبة المدارس والجامعات، للخروج بتوصيات عملية حول القضايا المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، ويقدم مركز جمعية الإمارات في الرمس نحو 50 برنامجاً وورشة عمل تدريبية ومحاضرات، إضافة إلى المعسكر الصيفي.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت خلال العام الماضي في تحقيق قفزة نوعية في عدد المبادرات والبرامج المجتمعية، التي استهدفت ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز جودة الحياة الأسرية، تماشياً مع إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 «عاماً للمجتمع»، حيث تم تنظيم أكثر من 190 فعالية متنوعة، شملت دورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، ومعسكرات شبابية، استفاد منها 15.869 متدرب ومتدربة من مختلف فئات المجتمع، بإجمالي 687 ساعة تدريبية ومؤسسية.

وأكد بن عنبر نجاح الجمعية في رفع نسبة رضا الجمهور إلى 96%، بفضل تبني أدوات التحول الرقمي وتفعيل منصات التواصل الذكية، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليه، حيث تصدرت مبادرات «التلاحم الأسري»، و«الاستقرار المجتمعي»، قائمة إنجازات عام 2025، حيث أطلقت الجمعية سلسلة من المجالس المجتمعية التي جابت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وناقشت قضايا حيوية، من بينها تعزيز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة، ومواجهة التحديات الرقمية داخل الأسرة.