بلدية دبا الحصن تطلق المرحلة الأولى لربط المنازل بشبكة الصرف الصحي في «حي الدوب»

بدأت بلدية دبا الحصن في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي، بدءاً من حي الدوب الذي جرى اختياره كمنطقة أولى نظراً لجاهزية بنيته التحتية واستيفائه المتطلبات الفنية اللازمة للبدء الفوري بالأعمال، وتمثل هذه المرحلة انطلاقة عملية لمشروع تشكل نتائجه أحد أكثر متطلبات الأهالي إلحاحاً خلال الفترة الماضية، حيث يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات حكومة الشارقة وقيادتها الرشيدة، التي تولي تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن الإمارة أولوية مستمرة.

وتعمل البلدية خلال هذه المرحلة على ربط مجموعة من المنازل بالشبكة العامة للصرف الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية دقيقة تستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، وتشمل حصر المساكن المشمولة والتأكد من جاهزية الشبكات الداخلية قبل مباشرة أعمال الربط الفني، حيث يتم تنفيذ المشروع وفق معايير فنية معتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان كفاءة العمل واستدامة الخدمة.

وأوضحت البلدية أن اختيار حي الدوب كبداية للمشروع يعكس مستوى جاهزية المنطقة وقدرتها على استيعاب الأعمال الفنية المطلوبة، على أن تمتد المراحل اللاحقة تدريجياً إلى بقية أحياء المدينة وفق الجاهزية الفنية وترتيب الأولويات، كما أشارت بلدية دبا الحصن إلى أن تجاوب السكان الكبير يعكس الوعي المجتمعي بأهمية المشروع والدور الحيوي المتوقع أن يؤديه في تحسين البيئة والخدمات.