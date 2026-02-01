«نسائية دبي» تحتفي بـ«حق الليلة»



نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية «حق الليلة»، في مقرها الرئيسي بمنطقة الحمرية، وفرعها في منطقة حتا، بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، وعدد من المديرات والموظفات، وذلك في إطار حرص الجمعية على إحياء المناسبات التراثية وتعزيز القيم الثقافية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.



شهدت الفعالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة الأهلية الخيرية، اللواتي قدّمن عروضاً تراثية وأهازيج شعبية من الموروث الإماراتي، من بينها أهزوجة «عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم»، في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة وارتباطها بالهوية الوطنية.



وجسدت الفعالية مناسبة اجتماعية مبهجة تحتفي بروح المشاركة وتوارث العادات والتقاليد جيلاً بعد جيل، حيث نقلت الحاضرات في رحلة إلى الماضي، استحضرت خلالها ملامح الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأزياء والإكسسوارات التراثية، وسلال جمع الحلويات بتصاميمها الكلاسيكية والعصرية.



وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن تنظيم فعالية «حق الليلة» يأتي انطلاقاً

من دور الجمعية في الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة.

في السياق ذاته، نظمت جمعية النهضة النسائية في فرعها بحتا احتفالاً بمناسبة النصف من شعبان في قرية حتا التراثية، بمشاركة لافتة من نساء منطقة حتا ومدينة كلباء.