رأس الخيمة تسعد 52 طفلاً من المصابين بالأمراض المزمنة



نظّمت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة»، فعالية مجتمعية توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز السعادة لدى الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة وأسرهم، تحت شعار «الأسرة.. بسمة الحياة»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في مربط رياح الشمال للخيول العربية الأصيلة.

وأكدت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن الفعالية استهدفت توعية 52 طفلاً وطفلة من المصابين بالأمراض المزمنة وأسرهم بأساليب التعايش الإيجابي مع المرض، وتعزيز مهارات التعامل اليومي مع التحديات الصحية والنفسية، إلى جانب نشر ثقافة الدعم الأسري والمجتمعي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية واتباع نمط حياة صحي.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار رسالة الجمعية الإنسانية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، وتمكين أسرهم بالمعرفة والدعم اللازمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة.