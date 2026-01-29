%70 اختصار إجراءات تصاريح دفن الموتى في رأس الخيمة

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنها بصدد إطلاق مرحلة جديدة لتسهيل ورقمنة الخدمات ضمن باقة «وياكم»، التي تتضمن عدة خدمات حكومية مشتركة عبر بوابة واحدة تتعلق بخدمة تصريح دفن الموتى، بهدف اختصار الإجراءات غير الضرورية في استصدار تصاريح دفن الموتى بنسبة 70 %، لتسهيل جميع الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة على أسر المتوفين والتخفيف عنهم.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن باقة «وياكم»، التي تأتي للتسهيل على ذوي المتوفين، تعكس اهتمام حكومة رأس الخيمة البالغ في وضع الإنسان على قمة هرم أولوياتها، عبر التركيز على تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية، وأعلى جودة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في اختصار الإجراءات غير الضرورية في استصدار تصاريح دفن الموتى بنسبة 70 %، مع إلغاء 50 % من المستندات المطلوبة، وتقليص الزيارات الميدانية لمراكز الخدمة إلى صفر زيارة، لافتاً إلى أن باقة «وياكم» تمثل نقلة نوعية في تصفير الخدمات الحكومية، وتعبّر عن القيم الراسخة لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وشركائها في دعم مجتمع الإمارات وتعزيز قدرته ومساندته في جميع الأوقات.

وأكد أن الباقة تشكل مثالاً عالمياً للتكامل الحكومي من خلال الرؤية المشتركة التي تقوم على الشراكة في تبسيط الإجراءات بما ينسجم وتوجهات الإمارة التي تُركّز على الإنسان بوصفه عنصراً أساسياً في صياغة الخدمات، والسياسات، والمبادرات.