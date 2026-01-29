الأسر الإماراتية تستعد للاحتفال بـ«حق الليلة» تجسيداً لقيم الخير والتكافل



تشهد الأسواق المحلية والشعبية، في هذه الأيام إقبالاً كبيراً لاسيما من الأسر الإماراتية التي تتهافت على شراء المستلزمات الجميلة والخاصة باحتفالية ليلة النصف من شعبان، والتي تعرف باللهجة المحلية باسم «حق الليلة»، والتي يتم إحياؤها في كل عام كتقليد تراثي.

وأكد عدد من المستهلكين تفاوت أسعار مستلزمات الاحتفاء بمناسبة «حق الليلة» في الأسواق، والتي تشمل عرض الديكورات التراثية، والأكياس القماشية المستوحاة من التراث أيضاً والتي يحمل فيها الصغار ما يهدى إليهم من حلويات ومكسرات ومبالغ مالية، إضافة إلى عرض منتجات الحلويات التي تعود لفترة الثمانينات ومستمرة إلى اليوم، ولا يتم الاستغناء عنها مطلقاً، وغير ذلك من الأشياء الأخرى.

منى المهيري

وأكدت منى بن شيبان المهيري، مديرة سوق القطارة التراثي التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، على حرص الأسر والعائلات الإماراتية في شتى إمارات الدولة على شراء منتجات ومستلزمات الاحتفال بمناسبة «حق الليلة».

مريم الشامسي

من جانبها أوضحت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في العين، بأنه من الضروري تعزيز الهوية الوطنية وتعميق روح التراث في نفوس الأطفال حتى لا تندثر في ظل التغييرات الحياتية المستمرة.

وبينت أن الأسر حريصة على الاحتفال بالنصف من شعبان، وكذا المؤسسات والجهات التي أصبحت تحرص على إحياء الموروث الشعبي.