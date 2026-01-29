تطبيق «الشارقة الخيرية» يعزز عطاء المحسنين

أكد سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن إطلاق الجمعية للتطبيق الإلكتروني، يأتي ليجمع بين الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتم تطويره ليكون رفيقاً خيرياً لدعم رحلة المتبرعين.

مشيراً إلى أن تصميم التطبيق جاء اعتماداً على الهوية الأساسية للجمعية وشعارها، وهو واجهة سهلة وبسيطة وغير معقدة للتواصل، كما أن المستخدم سيصل بسهولة لجميع المبادرات والمشاريع الخيرية.

كما يسهم التطبيق في تعريف المتبرعين في الوقت ذاته بجميع خدمات التبرع لكافة المشاريع الخيرية والإنسانية، وتعريف المتبرعين بالدور الحيوي الذي تؤديه الجمعية في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

ويتضمن التطبيق عدداً من الأقسام التي تتمثل في المساهمات للحالات الإنسانية العاجلة، وبناء المساجد داخل الدولة، في حين يتضمن القسم الثاني عرض حملات الإغاثة العاجلة، وأخرى حول مشاريع الصدقات الجارية التي يتكفل بها متبرع واحد.

ويتضمن القسم الثالث اختيار دعم مشاريع داخل وخارج الدولة. وأضاف غانم السويدي: يسهم التطبيق في التسهيل على المتبرع بدفع زكاة المال بكل سهولة، والمساعدة على حساب قيمة الزكاة من رأس المال، والاطلاع على الحملات والأنشطة في الصفحة الرئيسة.