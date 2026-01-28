«شورى الشارقة» يعزز مهارات الأطفال والشباب

يهدف إطلاق مجلس شورى أطفال الشارقة، البالغ عددهم 60 عضواً، ومجلس شورى شباب الشارقة، البالغ عددهم 80 عضواً، إلى تعزيز المهارات البرلمانية لدى الأطفال والشباب، وترسيخ مشاركتهم في الحوار وصناعة الرأي، ضمن تجربة مؤسسية راسخة تؤمن بأن بناء الوعي يبدأ مبكراً، ويتطور عبر مراحل العمر المختلفة، حيث شكّلت المجالس بيئة تعليمية عملية، يتدرب فيها الأعضاء على الحوار البناء، واحترام الرأي الآخر، ومناقشة القضايا التي تمس واقعهم ومستقبلهم، بما يعكس رؤية إمارة الشارقة في الاستثمار بالإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها. ويؤكد جميع الأعضاء في المجلسين على التزامهم التام بالعمل بكل أمانة وإخلاص، وتحمل مسؤولياتهم في مناقشة القضايا المطروحة بروح واعية ومسؤولة.

وليس هذا فحسب، إذ تكون تجربة مشاركتهم الفاعلة، محطة مهمة في مسيرة المجلسين وأعضائهما، بحيث تسهم في بناء شخصياتهم، وتُعزز دورهم شركاء فاعلين في خدمة المجتمع وبناء الوطن.

وقال حمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس شورى شباب الشارقة: «إن مشاركة الأعضاء في المجلس تأتي للتعبير عن صوت شباب الشارقة، وطرح أفكارهم وآرائهم وتطلعاتهم، والعمل باجتهاد على تحويلها إلى رؤى واقعية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز دوره.